Российские ученые научились группировать оптические пинцеты

Исследователи из Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН и Самарского филиала ФИАН разработали метод, позволяющий одновременно создавать массив оптических ловушек, управлять каждой из которых можно и независимо. Работа ученых опубликована в журнале Laser Physics Letters.

Оптические пинцеты, или оптические ловушки — это устройства, позволяющие перемещать микроскопические объекты с помощью давления света. В них широко используются вихревые лазерные пучки.

Предложенный российскими учеными метод позволяет формировать набор оптических ловушек на основе оптических вихрей с заданными положениями. При этом параметрами каждой отдельной ловушки можно управлять независимо от остального массива.

Захваченные с помощью вихревого лазерного пучка объекты — в том числе и живые клетки — вращаются по определенной орбите с определенной угловой скоростью и направлением вращения. При этом составляющие оптический пинцет пучки обладают орбитальным угловым моментом, который характеризует момент силы, действующий на микрочастицу, поясняет один из исследователей, научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН Денис Иконников.