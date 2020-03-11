Российские ученые научились лечить рак при помощи нагревания опухоли

Так, ученым удалось вылечить одну из форм рака кишечника, используя для этого метод магнитной гипертермии. По сути, этот метод уничтожает клетки опухоли при помощи интенсивного нагрева и дальнейшего уничтожения белков. Для того же, чтобы у больных не ухудшалось здоровье, врачи вводят в опухоль специальное вещество, которое как раз и нагревается, уничтожая клетки опухоли.

”Наблюдения велись за группами животных с двумя различными моделями опухолей — больными малоагрессивным раком толстой кишки СТ26 и агрессивным метастазирующим раком молочной железы 4Т1. Обе группы получали инъекцию суспензии наночастиц феррита кобальта в опухоль и дальнейшую терапию с помощью магнитной гипертермии при трех различных температурных режимах”, — соавтор работы Анастасия Гаранина.