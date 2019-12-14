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Российские ученые научились лечить рак при помощи стволовых клеток

Сейчас планируются испытания на животных
Ученые придумали множество разных ухищрений для того, чтобы доставлять противоопухолевые лекарства прямо в опухоль. Благодаря подобной “адресной доставке” у врачей получается ввести в опухоль необходимое количество препарата и уменьшить их побочные эффекты. Как стало известно, исследователи из Университета ИТМО, совместно с коллегами из прочих мировых научных центров, разработали новое решение проблемы адресной доставки – с помощью стволовых клеток.

Как оказалось, некоторые из них благополучно целенаправленно отправляются в сторону опухоли, а это значит, что если нагрузить данный тип клеток лекарством, то они сумеют перенести его в ту точку, где лекарство жизненно необходимо. Но что важно, ввести лекарство в стволовые клетки не так-то и просто — для них оно токсично. В связи с этим специалисты были вынуждены придумать новый метод, использующий специальные капсулы на основе полимеров и диоксида кремния. Лекарство загружается в новый тип капсул, а эти самые капсулы загружаются в стволовые клетки. И далее клетки отправляются в сторону опухоли.

Эффективность стволовых “курьеров” была доказана при помощи модельных опухолей из клеток меланомы, которые брали из тканей людей, болеющих раком по-настоящему. Далее ученые намерены провести эксперименты с новым методом на животных.