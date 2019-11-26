Российские ученые научились передавать данные через атмосферу при помощи лазера

Одним из главных достижений команды ученых можно считать разработку совершенно нового подхода к созданию метаповерхностей, которые в свою очередь необходимы в качестве основы для оптических элементов. Также, что интересно, лазерные пучки, использующие новые оптические элементы, крайне устойчивы для помех, а также при доставке информации в различных турбулентных средах.

”Мы разработали оптический элемент на основе метаповерхности и продемонстрировали его эффективную работу: одновременное формирование и фокусировка специального лазерного пучка с вихревой структурой поляризации. В фокусе такого пучка световая энергия частично распространяется в направлении к источнику, что невозможно при фокусировке классических лазерных пучков”, — рассказал ведущий автор исследования Дмитрий Савельев.