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Российские ученые научились передавать данные через атмосферу при помощи лазера

Для этого они изобрели совершенно новую технологию создания оптических элементов
В научном журнале Optics Express появился материал, в котором рассказывается о российских ученых из Самарского университета, которые сумели разработать новейшую технологию создания оптических элементов. Благодаря данному открытию они научились передавать различные данные непосредственно через атмосферу Земли при помощи лазерного луча.

Одним из главных достижений команды ученых можно считать разработку совершенно нового подхода к созданию метаповерхностей, которые в свою очередь необходимы в качестве основы для оптических элементов. Также, что интересно, лазерные пучки, использующие новые оптические элементы, крайне устойчивы для помех, а также при доставке информации в различных турбулентных средах.

”Мы разработали оптический элемент на основе метаповерхности и продемонстрировали его эффективную работу: одновременное формирование и фокусировка специального лазерного пучка с вихревой структурой поляризации. В фокусе такого пучка световая энергия частично распространяется в направлении к источнику, что невозможно при фокусировке классических лазерных пучков”, — рассказал ведущий автор исследования Дмитрий Савельев.