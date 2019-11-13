Российские ученые научились перерабатывать мусор в экологически чистое топливо

Так, российские ученые сумели добавить к водоугольным и органоводоугольным видам топлива совершенно разные твердые бытовые отходы, в число которых вошли пластик, древесина и другие. По итогу было выяснено, что разработанное российскими исследователями топливо вполне пригодно для использования на тепловых электростанциях и в будущем оно сможет заменить уголь.

”Мы опробовали добавки к водоугольным и органоводоугольным топливам разных видов бытовых отходов — древесины, пластика, картона, резины, пищевых отходов. Было продемонстрировано, что для таких топлив с добавлением ТБО характерны, в сравнении с традиционным угольным топливом, меньшие концентрации выбросов оксидов азота и серы на 60 и 35% соответственно”, — рассказал ведущий автор исследования Дмитрий Глушков.