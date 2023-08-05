Российские ученые научились предсказывать впечатления от фильма по мышцам лица

Ученые из НИУ ВШЭ и НИЯУ МИФИ выяснили, что больше всего о впечатлениях человека от кино можно узнать по активности большой скуловой мышцы, изменению сердечного ритма и показателям электроэнцалографа (ЭЭГ). Работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience.

Заранее предсказать, станет ли фильм в прокате успешным или провальным, сложно. Для того, чтобы избежать неудач, проводят закрытые показы его предварительной версии фокус-группам. В случае плохих отзывов в фильм вносят существенные изменения перед премьерным показом. Но на субъективную оценку могут влиять множество факторов.

Российские исследователи решила проверить, какие физиологические показатели, зафиксированные при просмотре, можно использовать для предсказания оценки фильма. В их эксперименте принял участие 21 человек. Испытуемые смотрели восемь короткометражных фильмов — четыре комедии и четыре драмы — средней длительностью шесть минут. Каждый участник эксперимента смотрел короткометражки в случайном порядке и сразу после просмотра давал ему оценку по шкале от одного до десяти.

Все это время электрическая активность мозга и лицевых мышц испытуемого записывалась с помощью ЭЭГ. Фотоплетизмограф регистрировал изменения частоты сердечных сокращений, а активность лицевых мышц фиксировалась с помощью электромиографии.

Ученые оценили, как показатели соотносились с оценками. Напрямую с ними коррелировала активность большой скуловой мышцы — мышцы улыбки. Во время просмотра драм чаще задействовалась мышца, нахмуривающая бровь, в то время как комедии чаще вызывали активность большой скуловой мышцы.

Также была зафиксирована связь оценки фильма с параметрами изменения интервалов сердечного ритма, которые отражают эмоциональные состояния. Данные ЭЭГ показали, что если фильм вовлекал и вызывал у испытуемых интенсивные позитивные эмоции, то ему ставили высокую оценку. При этом интенсивность переживаний не зависела от жанра фильма: разницы в частоте пульса и проводимости кожи при просмотре комедий и драм не было.

Обученная исследователями на основе всех зафиксированных физиологических данных модель — логистическая регрессия — сумела в 60% случаев верно предсказать, какую какую оценку испытуемый поставит фильму: положительную или отрицательную.