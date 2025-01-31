Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2025, 08:35
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Российские ученые научились превращать отходы водоочистки в высококачественные кирпичи

Экологи будут довольны
Ученые Пермского Политеха разработали способ переработки отходов водоочистных станций в качественные керамические кирпичи.
Российские ученые научились превращать отходы водоочистки в высококачественные кирпичи
© Ferra

В ходе исследования специалисты изучили осадки, образующиеся при обработке воды химическими реагентами, и нашли оптимальные пропорции их добавления в глинистую массу для производства строительных материалов.

Использование таких отходов в керамической промышленности позволит снизить затраты на утилизацию многотоннажных осадков и одновременно улучшить свойства кирпича.

Добавление 20% водоочистного осадка повышает пластичность керамической массы на 71%, а оптимальный состав с 14.2% угольного остатка и 15% осадка при обжиге при 1050°C обеспечивает необходимую плотность и уровень водопоглощения.

Исследование показало, что совместное применение этих отходов позволит получить конкурентоспособный строительный материал и решить проблему накопления осадков на водоочистных станциях.

Внедрение методики в промышленность может стать перспективным шагом в области экологии и строительства.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
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