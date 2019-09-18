Российские ученые научились производить спирт из газа

”Зачастую свойства каталитических систем определяются не статическими свойствами катализатора, а динамическими параметрами <...> Они не являются неотъемлемыми характеристиками вещества, такими как энтальпия образования или твердость, и могут меняться в ходе реакции. Обычно эти параметры игнорируются, но в нашем случае они имеют одно из главнейших значений”, — рассказал заведующий лаборатории инжиниринга неорганических систем Делфтского технического университета Евгений Пидько.

Уже известно, что данное открытие позволит ученым лишь на основе теоретических расчетов строить предположения относительно протекаемой реакции. Исследователи уже выступили с заявлением, что в их планы входит изучение реакции с другими катализаторами. Также они намерены продолжить свои исследования, связанные с изучением влияния условий реакции окисления метана в метанол на ход реакции.