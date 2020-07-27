Наука и технологии
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Российские ученые научились замедлять старение при помощи гречки
Новой диетой планируется заменить менее безопасное лечебное голодание
Российские ученые из Красноярска научились замедлять старение при помощи гречки. Именно на ее основе создана диета, призванная увеличить количество “белков долголетия” в организме.
Так, если верить данным, опубликованным на сайте Сибирского федерального университета, рацион, разработанный специалистами учебного заведения способен увеличить продолжительность жизни человека без использования лечебного голодания. Связано решение об отказе от данной практики в связи с тем, что оно может быть опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями, несмотря на успешность в борьбе со старением.
”Мы первыми в мире решили исследовать именно гречиху в связи с экспрессией SIRT1 в организме. Она любима диетологами за высокие пищевые качества, ее легко приобрести”, - рассказала соавтор исследования Шубхра Панде.