Российские ученые научились замедлять старение при помощи гречки

Так, если верить данным, опубликованным на сайте Сибирского федерального университета, рацион, разработанный специалистами учебного заведения способен увеличить продолжительность жизни человека без использования лечебного голодания. Связано решение об отказе от данной практики в связи с тем, что оно может быть опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями, несмотря на успешность в борьбе со старением.

”Мы первыми в мире решили исследовать именно гречиху в связи с экспрессией SIRT1 в организме. Она любима диетологами за высокие пищевые качества, ее легко приобрести”, - рассказала соавтор исследования Шубхра Панде.