Российские ученые назвали дату крупнейшего извержения вулкана за 10 000 лет

Исследование показало, что мегаизвержение вулкана Кикай произошло в 5283 году до н. э. Об этом сообщается на сайте Уральского федерального университета.

Анализ проводили сотрудники УРФУ и Института экологии растений и животных УрО РАН. Они исследовали три крупнейших вулканических извержения: Ильинский на Камчатке (8500 лет назад), Мазама в Северной Америке (7600 лет назад) и Кикай на Японских островах (7300 лет назад).

По словам ведущего научного сотрудника Рашита Хантемирова, объём выбросов при извержении Кикай достигал 300–450 кубических километров, что значительно превышает объёмы выбросов других изученных вулканов.

Учёные также обнаружили аномально высокие концентрации сульфатов в ледниках Гренландии и Антарктиды, которые могут быть связаны с этими извержениями.