Российские ученые назвали способное снижать уровень сахара в крови растение

”Мы выявили у растения синюха голубая (валериана греческая), или как ее еще называют в иностранной литературе Лестница Иакова, свойство снижать уровень сахара в крови. Мы определили, что есть такой эффект, и планируем с ней разрабатывать фитосредства”, — поделилась доцент кафедры управления и экономики фармации и фармакогнозии Воронежского государственного университета Алевтина Гудкова, отметив, что это растение уже сейчас применяется в медицине в качестве отхаркивающего средства.

Синюха голубая распространения в Черноземье, а также в лесах Воронежской области. Отмечается, что в ее составе имеются терпеновые сапонины, которые и оказывают снижающее уровень сахара в крови действие.