Российские ученые обнаружили, что белок митохондрии не дает стареть почкам

Химики и биологи из России выяснили, что «выключение» белка миторегулина приводит к ускорению возрастных изменений в почках. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Митохондрия ответственна не только за снабжение клетки энергией, но и участвует в хранении и передаче наследственной информации. Каждый ген в цепочке ДНК митохондрии содержит информацию о производимом белке. Обнаруженный недавно один из них — миторегулин — взаимодействует с ферментом, отвечающим за образование ненасыщенных жирных кислот и биосинтез холестерина.

«Выключив» ген миторегулина в клетках мышей, российские ученые выяснили, что у таких животных быстрее накапливается жировая ткань и меняется состав метаболитов крови. После этого они решили сконцентрировать внимание на почках — сбои в работе митохондрий часто становится причинами заболеваний этого органа.

«Отключение» гена миторегулина у мышей привело к ускорению возрастных патологий почек, рассказал один из исследователей, директор Института функциональной геномики МГУ и НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ им. Н.В. Ломоносова Петр Сергиев. Эффекты в том числе зависели и от пола животного: у самцов наблюдалась дегенерация почечных канальцев, а у самок — замедление скорости фильтрации в клубочках.

Причина этих нарушений кроется в нарушении работы дыхательного комплекса митохондрии, объясняет член-корреспондент РАН.