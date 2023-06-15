Российские ученые обнаружили древнейший фаллос Евразии

Исследователи из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН совместно с зарубежными коллегами обнаружили в ходе раскопок в Монголии подвеску из графита, являющуюся самым древним трехмерным изображением фаллоса. Свою находку археологи описали в журнале Scientific Reports.

Раскопки на памятнике Толбор-21 проводятся с 2014 года. Ранее там были обнаружены подвески из мягких поделочных пород камня — серпентинита, талькита, стеатита. Предмет из графита был найден в слое, датируемом 42 тысячами лет назад. Анализ с помощью спектроскопии и микроскопии позволил установить, что объект был сломан, а определение центра тяжести показало, что он использовался в качестве подвески.

Изделие представляет собой самое древнее изображение фаллоса в Евразии и единственную в мире трехмерную фаллическую подвеску палеолитического времени, подчеркивают исследователи.

Это свидетельствует о том, что гендерные признаки играли значительную роль в символизме Homo sapiens на стадии расселения в Азии и их смешения с неандертальцами и денисовцами, считает один из авторов находки, ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Евгений Рыбин. Первые современные люди за пределами Африки появились 177-210 тысяч лет назад, их следы обнаружены на территории современного Израиля и Греции, а в Восточной Азии их ранние следы датируются 45-40 тысячами лет назад.

Ближайшее месторождение графита находится в 100 километрах от стоянки, отмечают ученые. Однако это не первая известная транспортировка экзотического сырья или изделий из него для обитателей Толбора-21 в верхнем палеолите.