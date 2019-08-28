Российские ученые обнаружили связь между употреблением мяса и уровнем интеллекта

”Если нация хочет быть интеллектуально развитой, она должна есть мясо и кормить своих детей мясом, — приводит агентство его слова. — Если нация хочет быть репродуктивной, мы должны использовать продукты и жиры животного происхождения”, — рассказал Шаповалов.

Стоит напомнить, что НИЦ “Черкизово” занимается контролем качества продукции одноименного производителя мяса, группы “Черкизово”, а так следит за тем, чтобы производимое ею мясо соответствовало требованиям ГОСТа, Таможенного союза, ISO, а также многим другим нормативным актам.