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Российские ученые открыли противораковые свойства водорослей

При этом в пищевой промышленности данный тип водорослей используют в качестве натурального загустителя
Российские ученые из Дальневосточного федерального университета открыли новые свойства биологически активных соединений из красной водорослей, добычей которых занимаются в Японском море. По словам ученых, они способны успешно останавливать рост клеток рака пищевода.

”Фундаментальное исследование ученых из лабораторий фармакологии и биоиспытаний, и биомедицинских клеточных технологий ШБМ ДВФУ подтвердило, что каррагинаны, а также их производные могут в лабораторных условиях останавливать рост клеток рака пищевода: аденокарциномы и плоскоклеточной карциномы”, — говорится в официальном сообщении университета.

Каррагинаны или каррагены — достаточно распространенные соединения, которые можно получить из красных водорослей. Чаще всего данные вещества можно встретить в пищевой промышленности в качестве натурального загустителя (E407). Что же касательно лечебных свойств вещества, то уже сейчас известно о том, что оно обладает противоопухолевыми, противовирусными, антибактериальными и многими другими полезными свойствами.