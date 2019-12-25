Российские ученые открыли противораковые свойства водорослей

”Фундаментальное исследование ученых из лабораторий фармакологии и биоиспытаний, и биомедицинских клеточных технологий ШБМ ДВФУ подтвердило, что каррагинаны, а также их производные могут в лабораторных условиях останавливать рост клеток рака пищевода: аденокарциномы и плоскоклеточной карциномы”, — говорится в официальном сообщении университета.

Каррагинаны или каррагены — достаточно распространенные соединения, которые можно получить из красных водорослей. Чаще всего данные вещества можно встретить в пищевой промышленности в качестве натурального загустителя (E407). Что же касательно лечебных свойств вещества, то уже сейчас известно о том, что оно обладает противоопухолевыми, противовирусными, антибактериальными и многими другими полезными свойствами.