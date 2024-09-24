Наука и технологии
Опубликовано 24 сентября 2024, 08:42
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Российские ученые открыли способ более долгого сохранения донорских органов

Современная наука продолжает вдохновлять
Группа ученых из России нашла способ увеличения времени сохранения донорских сердец для трансплантации.
Российские ученые открыли способ более долгого сохранения донорских органов
© Ferra

Традиционный метод холодовой консервации ограничивает время на пересадку до 4 часов, что усложняет доставку органа в удаленные регионы. Однако предложенное решение позволяет продлить это время до 10 часов.

Изначально ученые предположили, что если извлечь сердце и легкие одновременно, сохранившийся кровоток поможет дольше поддерживать их работу. Но исследования показали, что функция легких прекращается через 6 часов, что делает методику неэффективной.

В итоге исследователи разработали новый подход с применением искусственного легкого — оксигенатора.

Эта система обеспечивает постоянную подачу кислорода в сердце во время транспортировки. Эксперименты на мини-пиге подтвердили, что сердце остается функциональным в течение 10 часов.

Центр Мешалкина уже запатентовал специальный контейнер для транспортировки сердца и планирует представить его в ближайшее время.

Источник:Техкульт
Автор:Булат Кармак
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