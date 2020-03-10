Российские ученые получили патент на систему энергоснабжения Земли из космоса

Сам патент основан на развертывании космической солнечной электростанции на высоте от 300 до 1000 км. Так, во время пролета над наземными приемными территориями электростанция, благодаря микроволнам, сможет транспортировать энергию, которая накапливалась в аккумуляторах.

По словам ученых, нововведение сможет передавать энергию в конкретные нуждающиеся пункты, в числе которых участки, в которых не организованы наземные линии электропередачи большой протяженности. Кроме того, это позволит уменьшить эксплуатацию углеводородного топлива, которое загрязняет биосферу.