Российские ученые предложили ликвидировать больничные бактерии с помощью света и наночастиц

”Мы предлагаем активные вещества, которые могут под действием света, например, ламп дневного света выступать в качестве агента по обеззараживанию стен, тары и всего, куда вы его намажете или добавите в краску и покроете поверхности. Такая обработка важна в медицинских учреждениях, где живет много штаммов различных бактерий, приспособившихся к препаратам, которые с ними борются”, — рассказал сотрудник университета.

При этом он отдельно отметил, что обычно в больницах для обеззараживания используют такие методы как кварцевание, обработку химическими средствами, а также различными дезинфицирующими растворами, но вредные бактерии без труда и довольно быстро привыкают к совершенно разным веществам. Именно поэтому новая методика может стать отличным способом избавиться от многолетней проблемы в достаточной степени изящно и без особых финансовых затрат.