Российские ученые приступили к разработке вакцины от COVID-19 для животных

Специалист отметил, что уже осенью текущего года могут быть готовы первые экземпляры для широких производственных испытаний. Примечательно, что разработанная вакцина будет подходить всем животным, способным заболеть коронавирусной инфекцией.

Данкерт предположил, что в будущем вакцина может стать популярной среди владельцев домашних животных, к примеру кошек. Так, в том случае, если на вакцину будет иметься спрос, ее смогут производить и специально для нужд ветеринарных клиник. Сейчас же необходимы дополнительные испытания препарата для установления ее безопасности и эффективности.