Российские ученые провели испытания новейшего ракетного двигателя

В прошлом году команда учёных из лаборатории плазменных ракетных двигателей Института ЛаПлаз, НИЯУ МИФИ завершила сборку и начала испытания второго рабочего образца передовой плазменной двигательной системы VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly).

В этом году начались огневые испытания первого прототипа нового плазменного ракетного двигателя, который назвали LENA (Linear Electromagnetic Nonstationary Accelerator). Эта вторая, «прокаченная» итерация двигателя разрабатывается специально для использования на небольших космических аппаратах, известных как микроспутники, которые имеют массу от 10 до 100 кг.

По сравнению с предыдущей разработкой лаборатории, двигательной системой VERA, созданной для наноспутников, новый двигатель LENA должен обладать большей мощностью: несколько десятков ватт вместо нескольких ватт, более сильной тягой и большим запасом рабочего материала, а также обеспечивать повышенный удельный импульс.

Что отличает разработку МИФИ от других плазменных двигателей такого типа, как абляционные импульсные плазменные двигатели рельсовой геометрии, принцип которых в создании рельс, по которым ракета разгоняется при старте, — это наличием магнитной системы, которая снижает затраты энергии для отрыва от поверхности Земли. В настоящее время идут работы по оптимизации этой магнитной системы, и уже было испытано несколько вариантов магнитной конфигурации.