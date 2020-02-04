Российские ученые провели масштабное исследование "искусственных глаз"

Речь идет о жидких элементах, которые способны крайне эффективно имитировать человеческий глаз с точки зрения его функций. Биометрическая оптика используется в совершенно различных областях: начиная от промышленности и медицины, заканчивая различного рода анализами. Подобные оптические системы на сегодняшний день являются крайне значимыми элементами, в том числе в современной медицине.

”В статье представлен обзор последних достижений по разработке оптических систем, имитирующих функции глаза человека и млекопитающих”, — рассказала заведующая лабораторией фотоники и микрофлюидики института X-BIO ТюмГУ Наталья Иванова.