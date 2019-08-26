Российские ученые раскрыли состав нового эффективного средства против рака

”Предложенный метод позволяет получить 177Lu в количествах до нескольких кюри из мишеней иттербия массой не более 500 мг”, — рассказала соавтор исследования, младший научный сотрудник Курчатовского комплекса физико-химических технологий Ксения Маковеева.

По словам ученых, они провели успешные испытания препарата на животных. Так, после внутривенного введения радиоиммунного препарата у лабораторных грызунов наблюдалось стабильное убавление роста опухоли. Помимо этого ученые смогли убедиться в безопасности препарата и в том, что он не имеет токсичного воздействия на здоровые органы животных. Также стало известно, что уже была подана заявка на получение патента на новую методику.