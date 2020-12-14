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Российские ученые рассказали, как долго человек будет полезнее роботов

В ближайшие десятилетия переживать о доминировании машин не стоит
Российские ученые Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова изучили тенденции развития науки и цифрового общества за последние 15 лет, благодаря чему удалось выяснить, как долго человек будет конкурентоспособнее машин.

Исследование было опубликовано в научном издании Journal of Intellectual Capital. Так, ученые пришли к выводу, что переживать о том, что человека вытеснит машина в ближайшие десятилетия - не стоит.

Проанализировав профильные исследования за последние 15 лет и данные международного рейтинга цифровой конкурентоспособности IMD, мы показали, что в интеллектуальной деятельности при современных темпах развития ИИ человек окажется гарантированно более конкурентоспособным

Александр Алексеев
Профессор кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Плеханова

В то же время, есть области, в которых машина превосходит человека. В частности, прогнозируется, что в сборе и изучении разнообразных маркетинговых данных, формировании и обработке цифровых баз именно машина будет господствовать. Хорошо себя зарекомендовали они и в качестве администраторов научно-исследовательских работ и шаблонных процессах создания программ.