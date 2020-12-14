Российские ученые рассказали, как долго человек будет полезнее роботов
Исследование было опубликовано в научном издании Journal of Intellectual Capital. Так, ученые пришли к выводу, что переживать о том, что человека вытеснит машина в ближайшие десятилетия - не стоит.
Проанализировав профильные исследования за последние 15 лет и данные международного рейтинга цифровой конкурентоспособности IMD, мы показали, что в интеллектуальной деятельности при современных темпах развития ИИ человек окажется гарантированно более конкурентоспособным
В то же время, есть области, в которых машина превосходит человека. В частности, прогнозируется, что в сборе и изучении разнообразных маркетинговых данных, формировании и обработке цифровых баз именно машина будет господствовать. Хорошо себя зарекомендовали они и в качестве администраторов научно-исследовательских работ и шаблонных процессах создания программ.