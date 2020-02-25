Российские ученые разрабатывают новый метод лечения рака без хирургического вмешательства

”Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева разрабатывают безоперационный способ разрушения онкологических опухолевых образований с помощью магнитных импульсов”, — говорится в пресс-релизе учебного заведения.

Важно отметить, что на данном этапе исследования, специалисты не проводили эксперименты над злокачественными клетками — сейчас ученые занимаются тестированием магнитного "скальпеля" на здоровых стволовых клетках и фибробластах. При этом эксперты отмечают, что судя по имеющимся данным, ранее ”импульсные магнитные поля в медицине с лечебной целью ранее никогда не применялись и их влияние не исследовалось”.