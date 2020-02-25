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Российские ученые разрабатывают новый метод лечения рака без хирургического вмешательства
Правда, пока они еще не опробовали его именно что на раковой опухоли
Пресс-служба Самарского университета выступила с заявлением, в рамках которого сообщила, что российские ученые, работающие в стенах университета, прямо сейчас занимаются разработкой нового метода лечения рака без хирургического вмешательства — вместо этого используется разрушение раковых клеток с помощью магнитных импульсов.
”Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева разрабатывают безоперационный способ разрушения онкологических опухолевых образований с помощью магнитных импульсов”, — говорится в пресс-релизе учебного заведения.
Важно отметить, что на данном этапе исследования, специалисты не проводили эксперименты над злокачественными клетками — сейчас ученые занимаются тестированием магнитного "скальпеля" на здоровых стволовых клетках и фибробластах. При этом эксперты отмечают, что судя по имеющимся данным, ранее ”импульсные магнитные поля в медицине с лечебной целью ранее никогда не применялись и их влияние не исследовалось”.