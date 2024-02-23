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Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 22:43
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Российские ученые разработали ИИ для ускоренного создания лекарств

И удешевления процесса
Ученые ИТМО представили новый алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ) с помощью которого будет происходить генерация фармацевтических сокристаллов, используемых в разработке будущих лекарств. Эта технология обещает значительное ускорение и удешевление процесса создания препаратов.
Российские ученые разработали ИИ для ускоренного создания лекарств

© Ferra.ru

Алгоритм, основанный на машинном обучении, позволяет генерировать вспомогательные молекулы с нужными свойствами еще до проведения экспериментов. Он также оптимизирует процесс создания таблеток, способствуя более эффективному спрессовыванию лекарственного вещества. Технология может определять кандидатов для сокристаллизации, оценивать их механические свойства и отбирать лучшие молекулы для совершенствования.

Созданный на языке Python, алгоритм может быть в будущем адаптирован для использования в виде веб-сайта или приложения. Ученые планируют расширить его функционал, чтобы предсказывать больше свойств сокристаллов и адаптировать их для различных химических систем.