Российские ученые разработали ИИ для ускоренного создания лекарств

Алгоритм, основанный на машинном обучении, позволяет генерировать вспомогательные молекулы с нужными свойствами еще до проведения экспериментов. Он также оптимизирует процесс создания таблеток, способствуя более эффективному спрессовыванию лекарственного вещества. Технология может определять кандидатов для сокристаллизации, оценивать их механические свойства и отбирать лучшие молекулы для совершенствования.

Созданный на языке Python, алгоритм может быть в будущем адаптирован для использования в виде веб-сайта или приложения. Ученые планируют расширить его функционал, чтобы предсказывать больше свойств сокристаллов и адаптировать их для различных химических систем.