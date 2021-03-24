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Наука и технологии
Сегодня в 15:33

Российские ученые разработали "искусственный нос собаки"

Он может выявлять болезни людей по выдыхаемому воздуху
Ученые Фонда перспективных исследований разработали биочип, который назвали “искусственный нос собаки”. Электронное устройство способно выявлять в воздухе вещества даже в слабой концентрацией.

Отмечается, что разработка способна уловить даже небольшое количество частиц. Помимо прочего “искусственный нос собаки” можно использовать с целью диагностики ряда болезней у людей.

Процедура диагностики будет выглядеть так: пациент выдыхает воздух в одноразовый полиэтиленовый пакет, который после этого подключают к системе детекции. Время детекции - одна минута. Рак, диабет, туберкулез – далеко не полный перечень заболеваний, который может быть установлен при однократном тестировании.

Федор Арсеньев
руководитель проекта ФПИ кандидат медицинских наук

Известно, что сам чип представляет из себя систему из живых клеток и технического устройства для анализа их состояния и поддержания жизнедеятельности. В самом чипе есть также питательная среда с клетками и системы оптической регистрации состояния клеток

Автор: Лилик Ми