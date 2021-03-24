Наука и технологии
Сегодня в 15:33
Российские ученые разработали "искусственный нос собаки"
Он может выявлять болезни людей по выдыхаемому воздуху
Ученые Фонда перспективных исследований разработали биочип, который назвали “искусственный нос собаки”. Электронное устройство способно выявлять в воздухе вещества даже в слабой концентрацией.
Отмечается, что разработка способна уловить даже небольшое количество частиц. Помимо прочего “искусственный нос собаки” можно использовать с целью диагностики ряда болезней у людей.
Процедура диагностики будет выглядеть так: пациент выдыхает воздух в одноразовый полиэтиленовый пакет, который после этого подключают к системе детекции. Время детекции - одна минута. Рак, диабет, туберкулез – далеко не полный перечень заболеваний, который может быть установлен при однократном тестировании.
Известно, что сам чип представляет из себя систему из живых клеток и технического устройства для анализа их состояния и поддержания жизнедеятельности. В самом чипе есть также питательная среда с клетками и системы оптической регистрации состояния клеток