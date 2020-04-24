Российские ученые разработали противовирусный препарат длительного действия

Разработка представляет из себя суспензию наночастиц меди, размер которых достигает 3 нанометров в растворе антисептика цетилпиридиния хлорида в этиловом спирте.”При дезинфекционной обработке при влажном воздухе медь на поверхности материала превращается в положительно заряженный ион гидроксида меди, что обеспечивает необходимую защиту обработанных предметов от вирусов и других патогенов”, – поделились в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", специалистами которого и был разработан препарат.

По словам специалистов, ликвидация вируса происходит благодаря наличию ионов гидроксида металла. Однако отмечается, что их высокая концентрация может представлять угрозу для клеток организма. Так, доцент кафедры физической химии Георгий Фролов сообщил, что именно в связи с этим целесообразнее всего использовать препараты на базе ионов меди как обеззараживающее средство совместно с антисептиком цетилпиридиния хлоридом.