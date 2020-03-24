Российские ученые разработали прототип астронавигации для полетов к Луне

”Этот прибор будет использовать как астронавигацию (навигация по звездам — прим. редакции), так и карту Луны для высокоточного определения местоположения при автономных полетах”, — рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Ответственным за составление трехмерной карты спутника Земли будет российский орбитальный аппарат "Луна-26". Его, в свою очередь, планируется запустить уже в 2024 году. К слову, его предшественник, "Луна-25", будет направлен к естественному спутнику Земли уже в октябре 2021 года.

Напомним, что некоторое время назад стало известно о том, что в 2025 году Россия планирует отправить к Луне посадочную станцию "Луна-27", создание которой включено в действующую Федеральную космическую программу.