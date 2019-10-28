Российские ученые разработали съедобный пластик

Также отмечается экологичность нового вида пластика, поскольку он не только не загрязняет природу, а напротив, может быть использован как удобрение. Для того, чтобы наделить крахмал новыми свойствами, учеными был использован ультразвук. С помощью него создается кавитационное давление, которое приводит к внедрению различных добавок в основной материал. Данный метод позволяет модифицировать крахмал, придавая ему различные свойства. Таким образом крахмал становится эластичным и защищенным от воздействия воды. Ученые уверяют, что в ходе разработки съедобного пластика используются пищевые добавки, которые абсолютно безопасны для человека.

Ученые уже разработали процесс производства нового вида пластика в промышленных масштабах, что при финансировании может привести к продаже изделий из биоразлагаемого материала уже в конце текущего года. Предполагается, что съедобный пластик должен оказаться дешевле на 10-15%, чем иностранный аналог данного сырья.