Ferra

Российские ученые разработали съедобный пластик

Планета спасена
Российские ученые произвели новый биоразлагаемый пластик, которым, к тому же, можно перекусить. Так, съедобный пластик состоит из обыкновенного крахмала, получаемого из картофеля или зерна. Изделиями, которые из него изготовлены, можно питаться не боясь за свое здоровье.

Также отмечается экологичность нового вида пластика, поскольку он не только не загрязняет природу, а напротив, может быть использован как удобрение. Для того, чтобы наделить крахмал новыми свойствами, учеными был использован ультразвук. С помощью него создается кавитационное давление, которое приводит к внедрению различных добавок в основной материал. Данный метод позволяет модифицировать крахмал, придавая ему различные свойства. Таким образом крахмал становится эластичным и защищенным от воздействия воды. Ученые уверяют, что в ходе разработки съедобного пластика используются пищевые добавки, которые абсолютно безопасны для человека.

Ученые уже разработали процесс производства нового вида пластика в промышленных масштабах, что при финансировании может привести к продаже изделий из биоразлагаемого материала уже в конце текущего года. Предполагается, что съедобный пластик должен оказаться дешевле на 10-15%, чем иностранный аналог данного сырья.

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