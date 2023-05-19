Российские ученые разработают технологии для обслуживания самолетов на замену ушедших компаний

Новосибирский Институт теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН обещает помочь авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) в обслуживании двигателей самолётов Airbus и Boeing. На собрании отделения, академик Василий Фомин объяснил, что S7 летает на этих самолётах, и их двигатели должны проходить регулярный осмотр. Проблема заключается в том, что компания является российской, и никто другой не может обслуживать её двигатели. Поэтому институт разрабатывает необходимые технологии для расширения возможностей обслуживания самолётов в России.

Академик подчеркнул, что разрабатываемые технологии включают замену частей двигателей и исправление повреждений. Институт также предоставит авиакомпании специальное оборудование для этих целей. Кроме того, подобные работы будут проводиться на Бердском электромеханическом заводе, который недавно был приобретён компанией S7.

БЭМЗ является машиностроительным предприятием, сотрудничающим с госкорпорацией «Роскосмос» и важная часть города Бердска в Новосибирской области. Владельцы компании S7 приобрели доли в уставном капитале БЭМЗ, чтобы развивать его дальше.

Таким образом, сотрудничество между Новосибирским Институтом теоретической и прикладной механики и авиакомпанией S7 позволит разработать необходимые технологии для обслуживания самолётных двигателей Airbus и Boeing, которые используются авиакомпанией. Кроме того, это партнёрство способствует развитию Бердского электромеханического завода и его дальнейшему прогрессу.