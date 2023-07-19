Российские ученые сообщили о «пробуждении» самого крупного айсберга на планете

Спустя почти 30 лет после отделения от ледника айсберг А23a начал активный дрейф со скоростью более 150 километров в месяц. Сейчас он движется в море Уэдделла вдоль берегов континента, отмечают специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Площадь А23а составляет около 4170 квадратных километров, что более чем в 2 раза превышает площадь Санкт-Петербурга. В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера, на месте которого образовали три гигантских айсберга, на одном из которых располагалась советская сезонная база Дружная-1. В начале февраля 1987 года ее оборудование удалось эвакуировать.

Дальнейшее тщательное изучение спутниковой информации показало, что после взлома айсберги разворачивались на одном месте, а их незначительный дрейф подтверждал, что они частично находились на грунте.

Центральный из них — А23а — сел на мель близ подводной банки Беркнера на юге моря Уэдделла, превратившись в ледяной остров на десятилетия. Будущее айсберга зависит от многих факторов - воздействия течений, выступов подводного рельефа, погоды — но ученые считают, что дни его жизни сочтены и он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году.