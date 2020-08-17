Российские ученые совместно с Samsung создали систему управления протезами "умными" часами

В рамках совместной работы специалисты разработали две модели протезов. Так, одна из них является роботизированной бионической, тогда как второй протез - тяговый. В последнем, к слову, появилась возможность передавать данные об активности пациента в облако при помощи часов Galaxy Watch

В то же время, роботизированным бионическим протезом можно будет и вовсе управлять посредством Galaxy Watch. Так, благодаря часам пользователи смогут настроить порог срабатывания электро-миографического датчика, меняющего усилие мышц. Кроме того, часы позволят настраивать сжатие и разжатие блокировки схвата.

Известно, что на сегодняшний день специалисты находятся на этапе проведения тестовых испытаний с тяговым протезом, параллельно собирая прототип роботизированного протеза с внедренной носимой электроникой, тестировать который начнут в конце текущего месяца.