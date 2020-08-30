Наука и технологии
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Российские ученые создали батарейку, способную проработать без подзарядки 20 лет
Которую уже оценили специалисты по всему миру
В сети появилась информация о том, что российские ученые из НИТУ “МИСиС” создали батарейку, способную проработать без подзарядки 20 лет. Что интересно, данная разработка может похвастаться не только высокой энергоэффективностью, но и более низкой ценой, чем зарубежные аналоги.
В основу конструкции батареи легла запатентованная микроканальная 3D-структура никелевого бетавольтаического элемента. При этом отечественные специалисты также нанесли радиоактивный элемент с двух сторон так называемого планарного p-n-перехода, благодаря чему им удалось упростить технологию изготовления элемента.
Согласно имеющимся данным, прямо сейчас новейшая разработка российских ученых проходит процедуру получения международных патентов. Что интересно, эксперты со всего мира уже заявили о важности созданной батареи — так, например, в обзоре международного агентства маркетинговых исследований Research and Markets НИТУ “МИСиС” было присвоено звание одного из ключевых участников мирового рынка бетавольтаических батарей.