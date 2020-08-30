Российские ученые создали батарейку, способную проработать без подзарядки 20 лет

В сети появилась информация о том, что российские ученые из НИТУ “МИСиС” создали батарейку, способную проработать без подзарядки 20 лет. Что интересно, данная разработка может похвастаться не только высокой энергоэффективностью, но и более низкой ценой, чем зарубежные аналоги.