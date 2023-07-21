Российские ученые создали нанокапсулы для прицельной доставки лекарств к опухолям

Биологи и медики из России и Китая создали особые нанокапсулы, которые могут доставлять лекарства к раковым опухолям, минуя здоровые ткани. Использование этих капсул позволяет доставлять токсичные противораковые препараты непосредственно к месту действия, уменьшая вред для организма. Капсулы содержат магнитные частицы, которые обладают свойствами оксида железа, а полимерное покрытие делает их безопасными для организма.

Основной материал капсул — нейлон-6, который полностью безопасен для человека и уже используется в медицинских целях. Кроме того, капсулы можно модифицировать, добавляя специальные молекулы (лиганды), которые позволяют доставлять их прямо к раковым клеткам. Проведённые эксперименты показали, что капсулы способны высвобождать противораковый препарат в зависимости от окружающей кислотности, что обеспечивает более точное лечение рака.

Дальнейшие исследования будут включать подбор оптимальных лигандов для капсул и исследования на живых организмах. Нанокапсулы представляют большой потенциал для борьбы с раковыми заболеваниями, и исследователи надеются, что в будущем эта технология будет успешно применяться в медицине для борьбы с опухолями.