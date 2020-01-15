Российские ученые создали незамерзающую при экстремальных температурах смазку для машин

Что интересно, по заявлению авторов новой разработки, их смазка полностью биоразлагаема, а использовать ее планируется в технике, предназначенной для работы в условиях Арктики и Крайнего Севера. Что же касательно состава новинки, то в ее основе находится графен, полученный специалистами из природного кристаллического графита.

”Главным условием проекта, который реализовывался нами под руководством профессора Алексея Ткачева, было создание линейки пластичных смазок для Арктики и Крайнего Севера, сохраняющих свою работоспособность при температуре -70 градусов. Кроме того, при производстве нужно было использовались только российские материалы, это позволит решать проблему импортозамещения. Еще одним условием, пусть и необязательным, была экологичность смазок, они должны быть биоразлагаемые. Все три условия при разработке продукта удалось выполнить”, — рассказал профессор Тамбовского государственного технического университета Владимир Першин.