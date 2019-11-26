Российские ученые создали новый вид стали для работ в сложных климатических условиях

Известно, что новая технология была разработана специалистами государственного научного центра "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения", а также компанией "Уральская сталь". ”Материал и технология необходимы для использования в проектах по производству сжиженного природного газа и могут применяться, в том числе, в условиях Крайнего Севера. ”, - поделились представители "Атомэнергомаша".

По словам заместителя директора института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ Евгения Якушева, благодаря эксплуатации новой стали на 25% уменьшится себестоимость производства криогенных аппаратов, обеспечивая при этом все необходимые свойства и требования безопасности.