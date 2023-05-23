Российские ученые создали приложение для удаленной диагностики Альцгеймера

Группа студентов и выпускников Московского авиационного института (МАИ), разработала медицинское приложение «Теа», которое поможет диагностировать болезни Альцгеймера и Паркинсона и улучшить их лечение. Приложение позволяет отслеживать изменения в состоянии пациента, такие как изменение характера дрожи рук. Для этого пользователь проходит тестирование, которое включает анкетирование, видеотестирование, использование акселерометра и сенсора телефона. По результатам тестирования приложение выдаёт рекомендации.

Несколько государственных медицинских учреждений уже проявили интерес к разработке и предложили свои идеи по улучшению функционала приложения. Создатели приложения уже получили патент на свою разработку и планируют выпустить бета-версию в январе. Они также планируют загрузить приложение в популярные магазины приложений, включая RuStore.

Участник команды разработки приложения, выпускник МАИ, Денис Митин, рассказал, что целью приложения не является замена врачей и постановка диагнозов. Оно предназначено быть помощником врача и помогать пользователю обратить внимание на конкретные изменения в его состоянии.

Ожидается, что приложение «Теа» станет важным инструментом в диагностике и лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также поможет пациентам следить за своим состоянием и получать необходимые рекомендации