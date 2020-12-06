Российские ученые создали робота для дистанционного приема анализов на COVID-19

Сейчас специалисты получили патент на робота для бесконтактного забора анализов на COVID-19 и подготовили его образец. Предполагается, что уже в рамках трех-четырех месяцев будет выпущен его рабочий вариант для медицинских исследований.

Благодаря разработке сотрудник лаборатории и пациент могут находится в разных помещения во время приема анализа. Кроме того, отпадает необходимость надевать специальный защитный костюм. Причем в помещении, где находится лаборант, создается несколько избыточное давление, что ограничивает проникновение воздуха из комнаты с пациентом. Между двумя помещениями предусмотрено отверстие для подачи палочки для анализов. Управление роботом осуществляется самим лаборантом посредством джойстика. А благодаря камере, установленной в андроиде - он сможет видеть открытый рот пациента.