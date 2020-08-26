Российские ученые удешевили производство сверхпрочных металлов

Так, российские специалисты разработали совершенно новый электродуговой метод синтеза нанопорошка из карбида вольфрама. С его помощью, по словам авторов работы, производство металлов станет куда более простой, компактной и, что куда важнее, дешевле решений от конкурентов. При этом получаемый продукт сможет похвастаться не только экономностью, но и куда большей надежностью, чем у аналогов.

”Благодаря использованию графитных электродов специальной формы при генерации электродуговой плазмы мы смогли добиться образования автономной самоизолирующейся газовой среды без использования вакуумной камеры. Это существенно облегчает процесс и в несколько раз снижает энергозатраты”, — заявил научный сотрудник Научно-исследовательского центра “Экоэнергетика 4.0” Александр Пак.