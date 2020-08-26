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Российские ученые удешевили производство сверхпрочных металлов

Все же богата наша страна на прекрасных изобретателей
В сети появилась информация о том, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали уникальный способ производства карбида вольфрама и других сверхтвердых материалов. С его помощью, им удалось заметно удешевить выпуск сверхпрочных металлов.

Так, российские специалисты разработали совершенно новый электродуговой метод синтеза нанопорошка из карбида вольфрама. С его помощью, по словам авторов работы, производство металлов станет куда более простой, компактной и, что куда важнее, дешевле решений от конкурентов. При этом получаемый продукт сможет похвастаться не только экономностью, но и куда большей надежностью, чем у аналогов.

”Благодаря использованию графитных электродов специальной формы при генерации электродуговой плазмы мы смогли добиться образования автономной самоизолирующейся газовой среды без использования вакуумной камеры. Это существенно облегчает процесс и в несколько раз снижает энергозатраты”, — заявил научный сотрудник Научно-исследовательского центра “Экоэнергетика 4.0” Александр Пак.