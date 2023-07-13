Российские ученые восстановили облик хазар

Исследователи из Южного федерального университета (ЮФУ) и Института молекулярной биологии РАН выяснили, что жившие на Дону в VII–IX веках хазары относились к смешанному монголоидно-европеоидному типу.

В VII–VIII веках на пространстве между Волгой, Доном и Кавказским хребтом сложилось мощное государство кочевников — Хазарский каганат. До настоящего времени специалисты точно не знали, как выглядели населявшие его хазары.

Найденные учеными в подкурганных захоронениях нижнего Дона останки принадлежат знатным его воинам, рассказывает один из исследователей, заведующий кафедрой археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений ЮФУ Евгений Вдовченков. Об этом, по его словам, говорят особенности погребального обряда.

Ученые провели фенотипирование останков — определение физических характеристик человека по анализу ДНК — чтобы установить их маркеры по следующим признакам: цвет глаз, волос, кожи, а также группам крови по системе АВ0.

Проведенная оценка генетических маркеров показала, что что кочевая верхушка Хазарского каганата состояла из людей с разнообразными популяционными признаками. При этом большая часть выборки — восемь из десяти — соотносится с данными антропологов о том, что значительная часть хазар были монголоидами, отмечает аспирант ЮФУ Ольга Арамова. При жизни они имели карие глаза, темные волосы и преимущественно смуглую кожу. Люди из двух погребений имели серо-голубые глаза, а один человек — светлые волосы.