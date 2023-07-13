Российские ученые восстановили облик хазар

Российские ученые восстановили облик хазарГенетика помогла понять, как выглядели эти «неразумные» люди
Проведенный анализ останков из погребения на нижнем Дону помогли установить, что несмотря на то, что среди хазар преобладали монголоиды, люди со светлыми волосами среди них тоже встречались.
Исследователи из Южного федерального университета (ЮФУ) и Института молекулярной биологии РАН выяснили, что жившие на Дону в VII–IX веках хазары относились к смешанному монголоидно-европеоидному типу.
В VII–VIII веках на пространстве между Волгой, Доном и Кавказским хребтом сложилось мощное государство кочевников — Хазарский каганат. До настоящего времени специалисты точно не знали, как выглядели населявшие его хазары.
Найденные учеными в подкурганных захоронениях нижнего Дона останки принадлежат знатным его воинам, рассказывает один из исследователей, заведующий кафедрой археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений ЮФУ Евгений Вдовченков. Об этом, по его словам, говорят особенности погребального обряда.
Ученые провели фенотипирование останков — определение физических характеристик человека по анализу ДНК — чтобы установить их маркеры по следующим признакам: цвет глаз, волос, кожи, а также группам крови по системе АВ0.
Проведенная оценка генетических маркеров показала, что что кочевая верхушка Хазарского каганата состояла из людей с разнообразными популяционными признаками. При этом большая часть выборки — восемь из десяти — соотносится с данными антропологов о том, что значительная часть хазар были монголоидами, отмечает аспирант ЮФУ Ольга Арамова. При жизни они имели карие глаза, темные волосы и преимущественно смуглую кожу. Люди из двух погребений имели серо-голубые глаза, а один человек — светлые волосы.