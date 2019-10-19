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Российские ученые вырастили табак, который светится в темноте

При этом они не использовался для этого каких-то сторонних предметов
Стало известно о том, что российские генетики сумели первыми вырастить растения, способные светиться в темноте без добавления каких-либо сторонних веществ или облучения ультрафиолетом. Статья о том, как они смогли этого добиться на примере табака, была выложена в журнале bioRxiv.

По словам команды ученых, генная модификация растений видна в темноте без каких-либо сторонних инструментов, но что самое важное, они не использовали для получения подобного результата никаких дополнительных веществ или условий для биолюминесценции. Также свечение без проблем можно заснять при помощи обыкновенной фотокамеры, либо смартфона — достаточно лишь выставить длинную выдержку для съемки.

a) Фотография светящегося растения, снятого в условиях умеренного освещения; b) Фотография того же растения, но в темноте и при длинной выдержке. Снято на Huawei P30 Pro

Напомним, что недавно стало известно о новом механизме биофлуоресценции у акул — он реализуется не за счет белков, как это обычно бывает, а при помощи крошечных молекул, являющихся продуктом метаболизма триптофана.

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