Российские ученые вырастили табак, который светится в темноте
По словам команды ученых, генная модификация растений видна в темноте без каких-либо сторонних инструментов, но что самое важное, они не использовали для получения подобного результата никаких дополнительных веществ или условий для биолюминесценции. Также свечение без проблем можно заснять при помощи обыкновенной фотокамеры, либо смартфона — достаточно лишь выставить длинную выдержку для съемки.
a) Фотография светящегося растения, снятого в условиях умеренного освещения; b) Фотография того же растения, но в темноте и при длинной выдержке. Снято на Huawei P30 Pro
Напомним, что недавно стало известно о новом механизме биофлуоресценции у акул — он реализуется не за счет белков, как это обычно бывает, а при помощи крошечных молекул, являющихся продуктом метаболизма триптофана.