Российские ученые вырастили табак, который светится в темноте

По словам команды ученых, генная модификация растений видна в темноте без каких-либо сторонних инструментов, но что самое важное, они не использовали для получения подобного результата никаких дополнительных веществ или условий для биолюминесценции. Также свечение без проблем можно заснять при помощи обыкновенной фотокамеры, либо смартфона — достаточно лишь выставить длинную выдержку для съемки.