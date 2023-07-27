Российские ученые вырастили уникальные кристаллы-сверхпроводники

Исследователи из МГУ им. М.В. Ломоносова синтезировали и изучили соединения ранее неизвестного семейства висмутидов — аналогов железосодержащих сверхпроводников. Работа ученых опубликована в Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie.

Сверхпроводники активно исследуются благодаря уникальной способности передавать электричество без потерь. Идея синтезировать соединения висмута с щелочными (калием, рубидием, цезием) и переходными (цинком и кадмием) металлами зародилась у ученых после открытия сверхпроводимости в имеющих аналогичное строение железосодержащих соединениях мышьяка, рассказывает один из исследователей, профессор кафедры неорганической химии химического факультета МГУ Игорь Морозов.

Ученым удалось вырастить монокристаллы четырех ранее неизвестных слоистых висмутидов из расплава металла в ходе его медленного охлаждения. Сложности возникли при работе с щелочными металлами: работать с ними пришлось в перчаточном боксе в атмосфере сухого аргона, что осложняло даже простые операции.

У получившихся кристаллов даже при минимальном механическом воздействии нарушается порядок слоев, рассказал Морозов. Однако исследователям всё-таки удалось установить структуру рубидиево-кадмиевого соединения с помощью рентгеноструктурного анализа. Он показал ряд интересных особенностей кристаллов.

В то же время, отмечает исследователь, химикам еще только предстоит синтезировать оставшиеся члены семейства и изучить для всех полученных соединений магнитные и транспортные свойства.