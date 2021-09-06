Российские ученые вывели куриц, яйца которых пригодны для производства вакцин

Речь о породе «русская белоснежная». Эти курицы морозостойкие, а также защищены от лейкоза, которому подвержены большинство домашних птиц. Особенностью их яиц является то, что они богаты специальной амниотической жидкостью, окружающей эмбрион. В ней же и происходит размножение вируса для вакцин. Выводили породу отбором кур-матерей, которые производили самые крупные яйца, но с маленьким желтком.

Еще одной особенностью новой породы является отсутствие иммунитета к разным вирусам. Так, ученые Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных отбирали куриц, которые не имели антитела против вирусов, а также не проводили вакцинацию птиц.