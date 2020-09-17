Российские ученые выяснили, как быстро человек способен запомнить новые слова

Для этого ученые провели анализ изменения активности мозга в процессе изучения новых слов. По итогу экспертам удалось обнаружить, что корковые репрезентации звучания и значения новых слов формируются всего за 1-2 часа, а не на второй день, как считалось ранее. Свежие данные могут помочь в диагностике различных нарушений речи, а также использоваться для повышения эффективности учебных программ, рассказали авторы исследования: