Российские ученые выяснили, как быстро человек способен запомнить новые слова
Для этого ученые провели анализ изменения активности мозга в процессе изучения новых слов. По итогу экспертам удалось обнаружить, что корковые репрезентации звучания и значения новых слов формируются всего за 1-2 часа, а не на второй день, как считалось ранее. Свежие данные могут помочь в диагностике различных нарушений речи, а также использоваться для повышения эффективности учебных программ, рассказали авторы исследования:
Если размышлять глобально, наши результаты указывают на чрезвычайно важную роль интерактивного обучения в отличие от процедур пассивного обучения, которые широко представлены в литературе. Ключевую роль играют как личный опыт взаимодействия, эмоции в ходе выполнения задачи, это отсылает нас к парадигме Павлова. Однако в методологии лингвистики метод подкрепления до сих пор недооценивается.