Российские ученые выяснили, как размываются берега сибирских рек

Исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова рассчитали пути формирования наносов трех крупных сибирских рек — Оби, Енисея и Лены. Работа ученых опубликована в журнале Catena.

Вместе с водой, теплом и растворенными веществами реки выносят в Арктику твердые частицы, также называемые речными наносами. В их состав входят опасные соединения — тяжелые металлы — и продукты таяния вечной мерзлоты. При этом реки всё активнее «питают» арктические моря.

Российские географы смоделировали процессы эрозии (разрушения почвы) и размыва берегов на водосборах трех рек — территорий, с которых в них поступает вода и охватывающих 14% площади Евразии. Кроме того, они оценили объемы наносов, накапливающихся на склонах, поймах и в водохранилищах.

Оказалось, что в наибольшей степени эрозии подвергается водосбор Оби — она более чем в полтора раз интенсивнее, чем у водосборов Лены и Енисея. Специалисты объясняют это тем, что верховья Оби более благоприятны для сельского хозяйства, которое усиливает процессы разрушения почвы.

Русловая эрозия оказалась наибольшей у Лены: она в два раза превышает показатели, характерные для Оби, и почти в десять раз — Енисея. По мнению географов, это можно объяснить деградацией вечной мерзлоты, способствующей большему поступлению наносов.

Опираясь на результаты расчетов, исследователи заключили, что в нижних течениях рек — местах, примыкающих к океану, — русловая эрозия оказывает больший вклад в формирование наносов, чем размыв почв поблизости. При этом современные объемы речного стока не в состоянии справиться с количеством материала, попадающего в реки в результате размыва почв и берегов рек. Из-за этого более 90% всех наносов не достигает нижних течений и задерживается на склонах, в поймах и руслах рек.