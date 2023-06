Российские ученые выявили механизм контроля выбросов метана в Арктике

Исследователи из Красноярска и Новосибирска показали, что объединения бактерий с мхами и лишайниками способны потреблять и перерабатывать атмосферный метан в Арктике и Антарктике. Своими находками учеными поделились на конференции Physical and Mathematical Modeling of Earth and Environment Processes.

Таяние вечной мерзлоты Арктики и Антарктики в результате глобального потепления приводит к ускоренному разложению замороженной в грунте органики и выбросам парниковых газов, в частности метана. Поглощающие метан микробные сообщества являются ключевыми элементами его круговорота. Они окисляют большую часть — от 50 до 75% — образующегося газа. Бактерии получают среду обитания и защиту, а их симбионты — мхи и лишайники — доступный дополнительный углекислый газ.

Исследователи из России подтвердили способности бактерий, существующих на мхах и лишайниках дельты реки Лены и антарктического острова Кинг-Джордж, поглощать и перерабатывать метан.

Однако в разных условиях сообщества Арктики и Антарктиды ведут себя по-разному. На островах в дельте реки Лены сообщества мхов и лишайников потребляли метан независимо от сезона и влажности окружающей среды. Повышение же влажности на острове Кинг-Джордж превращало сообщества бактерий с лишайниками и мхами из поглотителей в производителей метана. Исключением стали два вида мхов, которые игнорировали изменение влажности и продолжали перерабатывать метан.