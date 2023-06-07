Российские ученые выявили в крови маркеры шизофрении

Исследователям из НИИ биомедицинской химии (ИБМХ) им. В.Н. Ореховича и Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева удалось выявить показатели, которые могут говорить о наличии у людей разных стадий шизофрении. Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

Свою выборку из 77 пациентов с шизофренией и 61 здорового человека ученые сформировали случайным образом. У согласившихся на участие в эксперименте забиралась венозная кровь. После этого образцы транспортировали в лаборатории, отделяли плазму, сыворотку и клеточные элементы крови и замораживали в специальном хранилище.

Исследователи «просеяли» тысячи генов, белков и метаболитов. Им удалось поместить на «карте» развития шизофрении информацию об участии в ней 20 разных белков на различных стадиях. В то же время ученым не удалось получить много данных об участии в этом процессе генов. По мнению специалистов, говорит о то прямая наследуемость шизофрении сомнительна, но человек может быть предрасположен к ней.

На базе проведенного анализа можно разработать базирующиеся на генетических и метаболических маркерах подходы к диагностике шизофрении, отметила одна из исследователей, заведующая группой биобанкинга ИБМХ Анна Кайшева.