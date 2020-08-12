Российские ученые займутся изучением неизвестного существа, выброшенного на берег Сахалина

Уже сейчас специалисты выдвинули предположение, что туристы, первыми опубликовавшие изображение неизвестного животного, наткнулись на так называемого плавуна или, как еще говорят, клюворыла. Так как данный тип живых существ обитает преимущественно на больших глубинах у сахалинских берегов, обывателям не так часто удается с ними где-либо столкнуться.