Российские ученые займутся изучением неизвестного существа, выброшенного на берег Сахалина
Уже сейчас специалисты выдвинули предположение, что туристы, первыми опубликовавшие изображение неизвестного животного, наткнулись на так называемого плавуна или, как еще говорят, клюворыла. Так как данный тип живых существ обитает преимущественно на больших глубинах у сахалинских берегов, обывателям не так часто удается с ними где-либо столкнуться.
Напомним, что впервые фотография таинственного морского существа была сделана отдыхающими в районе села Стародубского. Опубликовали же ее в Instagram-аккаунте, посвященном инцидентам, происходящим в Сахалинской области. На снимке можно разглядеть крайне крупное существо, длина которого предположительно составляет несколько метров. При этом на его морде имеется своеобразный клюв, очень напоминающий клюв дельфина.