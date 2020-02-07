Российские ученые займутся поиском "Чудес света" от инопланетян

”Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ. Часть научной программы создающегося в России телескопа "Спектр-М" ориентирована на такую задачу”, — рассказал российский ученый.

Напомним, что первым идею о том, что более развитые внеземные цивилизации могут быть авторами различных астроинженерных сооружений, высказал в середине XX века известный американский физик-теоретик Фримен Дайсон.