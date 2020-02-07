Наука и технологии
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Российские ученые займутся поиском "Чудес света" от инопланетян
Для этого будет использована обсерватория “Спектр-М”
Российская астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-М" будет использоваться не только для исследования Вселенной в миллиметровом диапазоне волн, но также и для поиска различных гигантских сооружений, которые могли возвести внеземные цивилизации. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.
”Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ. Часть научной программы создающегося в России телескопа "Спектр-М" ориентирована на такую задачу”, — рассказал российский ученый.
Напомним, что первым идею о том, что более развитые внеземные цивилизации могут быть авторами различных астроинженерных сооружений, высказал в середине XX века известный американский физик-теоретик Фримен Дайсон.