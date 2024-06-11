Российские учителя смогут проверять домашние задания с помощью ИИ

В российских школах учителя будут использовать искусственный интеллект для проверки домашних заданий и планирования уроков. Это станет возможным благодаря разработке специальных цифровых помощников. Такие инновационные решения помогут упростить работу преподавателей и снизить их административную нагрузку.

Замминистр просвещения РФ Денис Грибов отметил активное развитие цифровых проектов в образовании, включающих технологии искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что цифровые помощники учителя смогут автоматизировать проверку домашних заданий и помогут в составлении учебных программ. Это позволит сделать процесс обучения более эффективным и удобным для педагогов.

Более 30 тысяч учителей уже прошли программы повышения квалификации по использованию искусственного интеллекта в образовании, согласно данным Министерства просвещения.